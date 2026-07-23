Dopo una tregua che sembrava definitiva, le fiamme sono ripartite a pochi metri dall’edificio di culto. Religiosi, vigili del fuoco, volontari ed elicottero hanno evitato che le fiamme raggiungessero la struttura

Il Santuario Madonna della Catena è tornato a essere minacciato dalle fiamme nella giornata di ieri, a distanza di poche ore da quella che sembrava una tregua definitiva dell'incendio che da giorni interessa il territorio di Cassano allo Ionio, mettendo a dura prova cittadini, volontari e forze dell'ordine impegnati senza sosta nel contenimento del rogo. Dopo giornate di lavoro incessante, l'emergenza sembrava ormai alle spalle. Le squadre di soccorso, dopo aver domato le fiamme nelle zone più critiche, avevano lasciato l'area convinte che il pericolo per la struttura religiosa fosse stato scongiurato. Una convinzione che si è però rivelata prematura.

Intorno alle 14:30, infatti, il fuoco è divampato nuovamente a pochi metri dal Santuario, proprio nel momento in cui i soccorritori si erano allontanati dalla zona. A dare l'allarme sono stati i religiosi presenti sul posto che, viste delle fiamme così vicine alla struttura, non hanno esitato a intervenire in prima persona, tentando di contenere il fronte del fuoco con i mezzi a disposizione, nell'attesa che arrivassero i soccorsi organizzati.

Decisiva, in questa fase concitata, è stata l'iniziativa di una suora, che si è precipitata in un'abitazione vicina per chiedere aiuto. Qui, fortunatamente, erano ancora presenti alcuni Vigili del Fuoco, appena ripartiti dalla zona dopo le operazioni dei giorni precedenti. Avvertiti della nuova emergenza, i pompieri sono immediatamente rientrati in azione, dirigendosi verso il Santuario per fronteggiare le fiamme che minacciavano da vicino la struttura. Vista la gravità della situazione e la rapidità con cui l'incendio si stava propagando, è stato allertato anche l'elicottero, chiamato a intervenire dall'alto per effettuare lanci d'acqua mirati e rallentare l'avanzata del fuoco, particolarmente insidioso in un'area già fortemente provata dai roghi dei giorni precedenti. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte gli uomini di Calabria Verde, Protezione Civile, squadra comunale, oltre a numerosi volontari, prontamente accorsi sul posto per dare manforte alle squadre di soccorso, in un lavoro di squadra che ha visto religiosi, cittadini e forze dell'ordine collaborare fianco a fianco per scongiurare il peggio.

Solo poco prima delle 19, dopo diverse ore di tensione e di lavoro senza sosta, è stato finalmente possibile dichiarare l'incendio sotto controllo, permettendo così di mettere in sicurezza il Santuario Madonna della Catena, luogo di grande valore religioso e simbolico per l'intera comunità di Cassano allo Ionio.