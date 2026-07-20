L'Amministrazione comunale denuncia un nuovo atto vandalico contro l'impianto, già ripristinato dopo precedenti danneggiamenti. «Colpiti agricoltori, imprese e l'intero comparto produttivo»

Un nuovo atto vandalico ha colpito l'impianto di sollevamento di Lattughelle, nel territorio di Cassano all'Ionio. Nella notte, secondo quanto reso noto dall'Amministrazione comunale, un incendio doloso ha provocato ulteriori danni alla struttura, che era stata ripristinata solo nei giorni scorsi dal Consorzio di Bonifica della Calabria dopo precedenti episodi di danneggiamento.

L'Amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini ha espresso «profonda indignazione» per quanto accaduto, definendo l'episodio un gesto che compromette non soltanto un'infrastruttura pubblica, ma anche un servizio essenziale per il territorio.

Secondo il Comune, i nuovi danneggiamenti rischiano infatti di avere ripercussioni sugli agricoltori, sulle imprese agricole e, più in generale, sull'intero comparto produttivo che dipende dall'impianto per il servizio irriguo.

«Si tratta di un gesto vile e incomprensibile – si legge nella nota diffusa dall'ente – che colpisce una comunità intera e ostacola gli sforzi messi in campo per garantire servizi essenziali e sostenere lo sviluppo del territorio».

L'Amministrazione comunale ha inoltre fatto sapere di essere in costante raccordo con gli enti competenti e con le Forze dell'Ordine per consentire il ripristino dell'impianto nel più breve tempo possibile, auspicando che i responsabili dell'incendio vengano individuati e assicurati alla giustizia.