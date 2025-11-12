Il Tribunale di Castrovillari ha condannato Domenico Rubini a tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 800 euro, per la rapina avvenuta lo scorso 4 marzo 2025 ai danni del supermercato “MD” di Castrovillari. La sentenza è stata emessa dal gup Gabriele Antonaci, che ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato a lui contestato, dichiarando equivalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante e alla recidiva.

Il procedimento si è concluso con rito abbreviato, scelta che ha consentito all’imputato di beneficiare della riduzione di pena prevista dalla legge. Rubini, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, era stato individuato come l’autore della rapina consumata a mano armata all’interno del punto vendita.

Il giudice ha inoltre disposto l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e il dissequestro del materiale sottoposto a vincolo probatorio, ordinandone la restituzione agli aventi diritto. La motivazione della sentenza sarà depositata entro novanta giorni. L’imputato è difeso dall’avvocato Niccolò Esbardo.