Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, nella giornata di ieri ha emesso una sentenza di condanna per violenza sessuale nei confronti di un uomo accusato di aver abusato della sua ex compagna, una giovane professionista di Corigliano-Rossano.

La vicenda risale al 2022, periodo in cui, secondo quanto ricostruito in sede processuale, la donna sarebbe stata costretta a subire rapporti intimi senza il proprio consenso. Nonostante la Pubblica accusa avesse richiesto l’assoluzione dell’imputato, la difesa della parte offesa, rappresentata dall’avvocato Maria Carmela Le Pera del Foro di Castrovillari, è riuscita a sostenere con forza la responsabilità dell’uomo, convincendo la Corte nel corso della discussione finale.

Al termine del giudizio, il Tribunale ha riconosciuto la colpevolezza dell’imputato, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Oltre alla condanna, è stata disposta anche una pena accessoria particolarmente rilevante: l’uomo è stato infatti colpito dall’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che il condannato dovrà sostenere il pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita e la refusione delle spese legali sostenute per la costituzione e la difesa nel procedimento. Una sentenza che riconosce quanto subito dalla giovane vittima e che segna un passaggio importante nella sua lunga battaglia giudiziaria.