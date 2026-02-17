È stata riaperta al traffico la rampa d’accesso al sottopasso della zona commerciale di Zumpano, dopo la chiusura disposta nei giorni scorsi per un muro pericolante lungo via B.F. Marino, aggravato dalle abbondanti piogge e dal rischio di ulteriori movimenti.

L’aggiornamento diffuso dal Comune annuncia che i lavori di messa in sicurezza dell’accesso sono stati ultimati e che la strada è tornata percorribile. Resta però l’invito agli automobilisti a mantenere la massima prudenza, prestare attenzione alla segnaletica e moderare la velocità nel tratto interessato.