Secondo i carabinieri, il giovane stava forzando la porta d’ingresso ed è fuggito a piedi. Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato un cacciavite

I carabinieri del Radiomobile di Castrovillari hanno arrestato nella notte un giovane del posto per tentato furto aggravato. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane stava cercando di forzare la porta di un supermercato quando è arrivata la pattuglia. È fuggito a piedi ed è stato rintracciato in un’intercapedine sopra una tettoia, all’interno di una proprietà privata vicina.

La segnalazione e la fuga dal supermercato

A portare la pattuglia davanti al supermercato è stata una segnalazione alla centrale operativa. I carabinieri riferiscono di aver visto il giovane inginocchiato all’esterno, intento a forzare l’ingresso con un attrezzo. Alla vista dei militari, avrebbe scavalcato un muro di cinta per raggiungere la proprietà in cui si è nascosto.

I carabinieri hanno circondato la zona per chiudere le vie di fuga, poi hanno raggiunto la tettoia, dove hanno bloccato e identificato il giovane. Durante la perquisizione personale hanno trovato e sequestrato un cacciavite che, secondo i militari, sarebbe stato usato nel tentativo di effrazione.

L’arresto in flagranza e le indagini

Il giovane è stato arrestato in flagranza e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Castrovillari coordina le indagini.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. L’arresto è stato eseguito prima del contraddittorio davanti al giudice. Per il giovane, indagato per tentato furto aggravato, vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.