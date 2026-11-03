Tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte: è questo il bilancio della Paolana dopo le prime otto giornate del campionato di Eccellenza. Con 12 punti in classifica, il club tirrenico naviga a ridosso della zona playoff; un andamento nel complesso positivo, pur con il rammarico per qualche punto lasciato per strada rispetto alle aspettative della vigilia e al potenziale della rosa.

Il cammino è comunque ancora lungo e la Paolana resta pienamente inserita nel lotto delle grandi protagoniste del massimo torneo regionale. Analizzando però con attenzione i dati finora raccolti dai biancoazzurri, emerge un trend tattico e statistico molto chiaro nel confronto tra le due frazioni di gioco.

Il dato: 1° tempo col freno a mano, exploit nella ripresa

I numeri raccontano di un approccio alle gare decisamente a rilento per poi trovare la vera vena realizzativa nei secondi quarantacinque minuti: due soli gol fatti nel primo tempo. La Paolana ha infatti faticato enormemente a trovare la via della rete nella prima metà di gara. Solo Brancaleone e Sersale hanno fatto peggio finora nel girone, avendo messo a segno un gol a testa.

Un dato ancora più singolare se si considera che le uniche due marcature della prima frazione sono maturate in una sola gara, quella cioè nella vittoria interna per 2-1 contro il Gioiosa Ionica, con firme di Almeida e Porco prima dell'intervallo.

La stragrande maggioranza della produzione offensiva dei tirrenici si concentra nei secondi tempi, a testimonianza di una squadra che cresce alla distanza.

La sintesi dei gol azzurri

Leggere con attenzione questo dato offre una chiave d'interpretazione fondamentale per il proseguire della stagione: con un pizzico di incisività e cinismo in più sin dai primi minuti di gioco, la classifica della Paolana potrebbe farsi ancora più interessante.