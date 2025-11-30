Dalla gioia allo strazio. Nel giro di poche ore il mondo si è capovolto, lasciando spazio a un dolore lacerante che spezza i sogni di due ventenni e delle loro famiglie. Un’altra tragedia sulla Statale 106 Jonica, la “strada della morte”. Chiara Garofalo, 20 anni, e Antonio Graziadio, 21, non ci sono più.

Chiara, giovanissima di Cassano all’Ionio, poche ore prima di morire aveva festeggiato il suo compleanno, pubblicando le foto su Facebook. È proprio sui social che l’incredulità esplode, travolgendo amici e conoscenti. L’ultimo post della notte: un cuore colmo di felicità (la scritta “Come me, nessuna...” sulla torta), gli auguri, lo sguardo luminoso di una ragazza che custodiva ancora tanti sogni.

Poi, all’improvviso, quel cuore pieno diventa un ricordo lontanissimo, sostituito da cuori spezzati e da messaggi che raccontano la fragilità della vita. Un’emoji che urla rabbia, dolore e impotenza. Il pensiero che Chiara oggi non c’è più, e che nulla potrà colmare il vuoto che lascia.

Un colpo durissimo per le famiglie, travolte da una perdita impossibile da accettare. L’ennesima morte su quella strada maledetta, dove ogni croce è un grido che resta sospeso, senza risposta.