Un’escursione in mountain bike tra i Monti dell’Orsomarso si è trasformata in un’emergenza. Un ciclista di 54 anni, residente nella provincia di Cosenza, è rimasto ferito intorno a mezzogiorno dopo una caduta improvvisa lungo una strada sterrata in località Timpone della Magara, altopiano naturale del Gruppo del Caramolo a quota 1700 metri, nel territorio di Saracena.

La caduta lungo la sterrata: il biker perde il controllo

Il 54enne stava pedalando insieme ad altri due compagni di escursione quando, per cause ancora da definire, ha perso il controllo della mountain bike. La caduta gli ha provocato un violento impatto alla spalla, con un trauma che gli ha impedito di proseguire autonomamente. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi.

L’intervento del Soccorso Alpino: tecnici già in zona

A ricevere la chiamata è stata la Centrale Operativa del 118, che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria. I tecnici, già presenti nell’area per un’attività di formazione, hanno raggiunto rapidamente il ferito. Dopo aver valutato le sue condizioni cliniche e immobilizzato la spalla traumatizzata, lo hanno accompagnato lungo il percorso fino alla strada asfaltata più vicina.

Ad attendere il ciclista c’era un’ambulanza del 118, che ha preso in carico l’uomo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni non risultano gravi, ma il trauma ha richiesto l’intervento immediato per evitare aggravamenti.