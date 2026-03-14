Dopo settimane di stabilità torna il maltempo: tra lunedì sera e martedì attesi temporali, raffiche di scirocco e mareggiate soprattutto sul versante jonico

Un nuovo ciclone è alle porte. Dopo diverse settimane con tempo stabile (ad eccezione dei rovesci temporaleschi nelle aree montuose) e clima primaverile, ecco che si riapre nuovamente la porta atlantica.

Già in queste ore la perturbazione inizia a scivolare lungo le aree del Nord Italia e tra la serata di domani e la giornata di martedì raggiungerà le aree meridionali compresa la nostra Regione.

Ciò si tradurrà nell'arrivo di aria molto umida dai quadranti meridionali capace di dare origine a nuclei temporaleschi anche intensi che risaliranno il mar Jonio. Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più colpite dal maltempo saranno quelle Joniche e in particolare il Reggino, Catanzarese e Crotonese dove si potranno registrare accumuli abbondanti. Come di consueto con queste configurazioni anche le aree interne e montuose saranno interessate dal maltempo con l'effetto Stau che si andrà a creare e apportando accumuli elevati e oltre i 100 mm.

Il maltempo sarà accompagnato anche da forti raffiche di vento di scirocco con possibili valori fino agli 80-100 km/h lungo le coste Joniche più esposte; di conseguenza anche i mari saranno in forte aumento con possibili mareggiate lungo le coste Reggine, Catanzaresi e Crotonesi.