Saracena muove un nuovo passo sul fronte dei servizi per la prima infanzia e apre ufficialmente la fase di raccolta delle adesioni per il futuro asilo nido comunale. L’amministrazione guidata dal sindaco Renzo Russo ha infatti avviato la manifestazione di interesse finalizzata a programmare l’attivazione del nuovo spazio educativo, attualmente in corso di realizzazione in via Franco Senatore, in vista dell’anno educativo 2026/2027.

L’iniziativa punta a misurare concretamente il fabbisogno delle famiglie e a costruire un servizio aderente alle esigenze della comunità. È questo il senso dell’avviso pubblico predisposto dagli uffici comunali: non un semplice passaggio formale, ma uno strumento utile per definire modalità organizzative, tempi e caratteristiche del futuro nido.

Pubblicato l’avviso per pianificare il nuovo servizio

A spiegare il significato dell’iniziativa è il sindaco Renzo Russo, che collega l’attivazione del nuovo asilo nido a una visione più ampia di crescita sociale e sostegno alla qualità della vita delle famiglie.

L’avviso pubblico serve proprio a raccogliere le manifestazioni di interesse dei nuclei familiari potenzialmente interessati alla frequenza del nuovo servizio. L’obiettivo dichiarato è quello di consentire al Comune di valutare con maggiore precisione la formula organizzativa più adeguata e di programmare l’offerta educativa partendo dai bisogni reali del territorio.

Il nido sarà rivolto ai bambini da 0 a 36 mesi

La manifestazione di interesse è destinata alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, fascia a cui sarà rivolto il nuovo servizio educativo comunale.

All’interno dell’istanza, i richiedenti dovranno indicare anche la tipologia di servizio desiderata, scegliendo tra due opzioni: tempo pieno con pranzo oppure tempo parziale senza pranzo. Un dettaglio che conferma come il Comune voglia impostare la programmazione tenendo conto anche delle diverse esigenze organizzative delle famiglie.

Domande entro il 15 maggio 2026

Le richieste potranno essere presentate fino a venerdì 15 maggio 2026. Le famiglie interessate avranno due possibilità: inviare la domanda tramite PEC all’indirizzo protocollo.saracena@asmepec.it oppure consegnarla direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.

Per partecipare sarà necessario utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Si tratta di una fase preliminare, ma importante, perché permetterà all’amministrazione di costruire il servizio su basi più solide e aderenti alla domanda effettiva.

Incontro con i genitori il 5 maggio

Sul tema è già stato annunciato anche un momento di confronto diretto con le famiglie. Il sindaco Renzo Russo incontrerà infatti i genitori interessati martedì 5 maggio alle ore 18, in un appuntamento che servirà ad approfondire contenuti, modalità e finalità dell’iniziativa.

L’incontro rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che punta a coinvolgere la comunità nella costruzione del nuovo servizio educativo, rafforzando il legame tra amministrazione e cittadini su un tema particolarmente sensibile come quello dell’infanzia.

Per l’amministrazione comunale, il nuovo asilo nido non è soltanto una struttura in più, ma un investimento strategico sul futuro del paese.