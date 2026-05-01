Sabato 2 maggio, alle ore 10, Belvedere Marittimo ospiterà la presentazione della monografia dedicata ai santuari delle diocesi di Basilicata e Calabria, un lavoro che si inserisce nel più ampio contesto del censimento dei santuari italiani e che punta a valorizzare il patrimonio spirituale e culturale del Mezzogiorno.

L’appuntamento si terrà nella Parrocchia Santa Maria del Popolo e Santi Giacomo e Nicola, in via XX Settembre 18, e rappresenterà un’occasione di confronto sul ruolo dei santuari come luoghi di fede, raccoglimento e memoria collettiva, profondamente radicati nella vita delle comunità.

Un volume dedicato ai luoghi della spiritualità

L’opera, pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana e firmata da Giustina Aceto, propone uno sguardo approfondito su quei luoghi che vengono definiti «cliniche dello spirito», spazi nei quali da secoli si intrecciano devozione, silenzio, pace interiore e cammino dei fedeli.

La monografia si presenta come uno strumento capace di unire ricerca, divulgazione e interattività, con l’obiettivo di favorire una nuova lettura del valore dei santuari nella vita ecclesiale contemporanea e nel rapporto tra comunità, territorio e tradizione religiosa.

Gli interventi previsti a Belvedere Marittimo

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con gli interventi di don Giovanni Celia, vicario episcopale e vice cancelliere, e della stessa Giustina Aceto, che illustrerà contenuti, finalità e percorso del volume.

Nel corso dell’incontro è prevista anche la lettura del decreto “Civitas Mariae”, che riguarda alcune comunità del territorio, tra cui Belvedere Marittimo, Papasidero, Praia a Mare, Scalea e San Sosti. La lettura sarà affidata al cancelliere vescovile don Antonio Fasano.

Le conclusioni affidate al vescovo Stefano Rega

A chiudere l’evento sarà monsignor Stefano Rega, vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, mentre la moderazione della presentazione sarà curata dal rettore del Santuario Basilica Madonna del Pettoruto, don Ciro Favaro.

L’iniziativa si annuncia dunque come un momento importante non solo sul piano editoriale, ma anche sul versante ecclesiale e culturale, in una riflessione che mette al centro i santuari come luoghi vivi della spiritualità del Sud.

Un’occasione per rileggere il patrimonio religioso del territorio

La presentazione del volume a Belvedere Marittimo offrirà l’occasione per tornare a riflettere sul valore dei santuari come presìdi di fede e identità, ma anche come elementi centrali del patrimonio storico e culturale delle comunità locali.