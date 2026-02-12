Provvedimento del sindaco per il 13 febbraio: vietato l’accesso al fiume Lao e ai suoi affluenti, stop alle attività scolastiche e chiusura del sito archeologico.

L’allerta arancione in Calabria diventa operativa anche sul territorio di Papasidero. Con l’arrivo del ciclone Nils, che sta interessando in modo particolare il versante tirrenico della regione, il sindaco ha firmato l’ordinanza n. 5/2026 disponendo una serie di misure straordinarie per la giornata del 13 febbraio.

Il provvedimento prende atto del messaggio di allertamento unificato della Regione Calabria che prevede criticità di livello arancione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 13 febbraio 2026. Lo scenario delineato riguarda il rischio idrogeologico e idraulico, con particolare attenzione ai possibili ingrossamenti dei corsi d’acqua.

Nel territorio comunale l’attenzione è rivolta soprattutto al fiume Lao e ai suoi affluenti. L’ordinanza sottolinea il «possibile ed eccessivo ingrossamento dei corsi d’acqua» e la presenza di attività sportive praticate nell’area fluviale. Per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, viene disposto «di interdire l’accesso al fiume Lao e ai relativi affluenti per qualsivoglia finalità» per l’intera giornata di venerdì.

Contestualmente viene stabilita «la chiusura del sito archeologico Grotta del Romito» e «la chiusura del plesso scolastico di Papasidero» per il 13 febbraio 2026. La decisione rientra nel quadro più ampio delle misure preventive adottate dai comuni del Tirreno cosentino, dove le previsioni meteo indicano venti in intensificazione e possibili mareggiate.

Nel dispositivo si richiama la necessità, per la popolazione, di adottare comportamenti prudenti, evitando in particolare di avvicinarsi ad argini, canali di scolo, fossi e corsi d’acqua. Disposta inoltre l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), della Polizia Locale e del gruppo comunale di Protezione Civile, con reperibilità per tutta la durata dell’allerta.