Le raffiche di vento, accompagnate da pioggia battente, hanno messo a dura prova alberature e arredi urbani

Il ciclone Nils investe anche l’area urbana di Cosenza e provoca momenti di forte apprensione a Rende, dove un albero è crollato improvvisamente sulla carreggiata colpendo un’auto in transito.

L’episodio si è verificato nei pressi di via Verdi, nel pieno della fase più intensa del maltempo. Le raffiche di vento, accompagnate da pioggia battente, hanno messo a dura prova alberature e arredi urbani. L’albero, con ogni probabilità indebolito dal terreno saturo d’acqua e dalla forza delle raffiche, si è abbattuto finendo contro il veicolo e mandando in frantumi il vetro.

Alla guida si trovava una donna che, nonostante l’impatto e lo spavento, è rimasta miracolosamente illesa. Solo il caso ha evitato conseguenze ben più gravi in una zona trafficata e densamente abitata.

L’accaduto conferma la pericolosità della fase meteo in atto. Il ciclone Nils continua infatti a interessare la Calabria con vento sostenuto e condizioni di marcata instabilità, mentre resta attiva l’allerta su ampie porzioni del territorio regionale. Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti, in particolare lungo i viali alberati e nelle aree maggiormente esposte alle raffiche