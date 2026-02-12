Le precipitazioni stanno interessando le aree Tirreniche della Regione per poi espandersi nelle aree interne e Joniche specie Catanzaresi e Reggine

Il ciclone Nils ha raggiunto la Calabria. Fin dal mattino infatti forti precipitazioni stanno interessando le aree Tirreniche della Regione per poi espandersi nelle aree interne e Joniche specie Catanzaresi e Reggine, dove ormai piove da oltre 2 settimane in modo quasi continuo.

Nelle prossime ore però l’elemento principale sarà il vento: l’enorme differenza di pressione che si andrà a creare favorirà la formazione di violente raffiche di vento su tutta la Regione con valori fino ai 90-100 km/h lungo le aree Tirreniche, mentre raffiche più intense, dovuto all’effetto di venti di caduta che si andranno a creare, sono attese nelle aree interne e Joniche del Catanzarese e Reggino dove si potranno raggiungere addirittura i 130-140 km/h.

Inoltre, lungo le coste Tirreniche, sono previste violente mareggiate tra stasera e la mattinata di domani con onde che potranno superare i 5-6 metri di altezza.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal hanno mantenuto in vigore l’allerta arancione su tutta l’area Tirrenica e relative aree interne, mentre altrove permarrà l’allerta ordinaria gialla.