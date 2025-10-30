I ragazzi hanno riportato solo ferite lievi. L’incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 20.30 tra lo svincolo di via Sant’Angelo e la rotatoria di Uliveto Longo

Un cinghiale di circa 80 chili ha attraversato improvvisamente la statale 106 nel tratto rossanese compreso tra l’uscita di via Sant’Angelo e la rotatoria di Uliveto Longo. Due ragazzi di 16 anni, a bordo di una moto, non hanno potuto evitarlo e sono caduti sull’asfalto. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione: hanno riportato solo ferite lievi. Pochi istanti dopo, l’animale è stato travolto da un suv che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia, rimanendo ucciso sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi. Da quanto trapela, gli interessati intendono ricorrono contro la Provincia, ente competente per la gestione della fauna selvatica.