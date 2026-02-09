La Squadra Mobile di Cosenza e il Commissariato di Paola trovano 50 grammi di cocaina già in dosi e attrezzature per il confezionamento. L’uomo è ai domiciliari
Nei giorni scorsi, grazie al coordinamento e alla direzione della Procura della Repubblica di Paola, diretta dal Procuratore Capo Dottor Fiordalisi Domenico, e a seguito di attività info investigativa scaturita dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia ed in particolare lungo la zona tirrenica, personale della Squadra Mobile di Cosenza e del Commissariato di P.S. di Paola, operava un’attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Nello specifico personale dei summenzionati Uffici effettuava una perquisizione presso l’abitazione di un soggetto residente a Paola, sortendo esito positivo.
Gli Agenti rinvenivano, occultati all’interno dell’abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina, in parte già suddivisa in dosi, per un peso di 50 grammi, nonché numeroso materiale utile alla pesatura e due macchine per il confezionamento sottovuoto.
L’attività di polizia giudiziaria si concludeva con l’arresto del soggetto che, dopo le formalità del caso, veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.