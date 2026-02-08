Ad avere la peggio è stato l’uomo che era alla guida della Ford Fiesta, che ha riportato politraumi e fratture. Subito dopo l’impatto è stato trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza e affidato alle cure dei medici, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

Cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto questa notte, poco dopo la mezzanotte, sulla strada statale 18, all’altezza di Scalea.

Lo scontro è avvenuto tra un fuoristrada Wolkswagen, su cui viaggiavano quattro persone, e una Ford Fiesta alla cui guida vi era un anziano signore. Sarebbe stato proprio lui ad avere la peggio. L’uomo, infatti, ha riportato politraumi e fratture ed è stato trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Immediati i soccorsi

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 di Praia a Mare e Scalea e quelli della Misericordia di Belvedere Marittimo, mentre i carabinieri della compagnia di Scalea hanno effettuato i primi rilievi e diretto il traffico a lungo evitando ulteriori conseguenze, nonostante la pioggia battente.

Il pericolo corre sulla Ss18

Il sinistro si è verificato a poche centinaia di metri dal luogo in cui la sera del 26 gennaio ha perso la vita Salvatore Servidio, 47enne di Grisolia investito e ucciso da un furgone mentre tentava di aiutare una donna in difficoltà. Tre mesi prima, a perdere la vita nello stesso tratto stradale era stato un coetaneo di origini rumene, investito mentre era in sella alla sua bicicletta.