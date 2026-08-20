Il recupero via terra era impossibile. Impiegati un battello per raggiungere la battigia e una motovedetta per il trasporto al porto

Una turista rimasta ferita tra gli scogli nella baia di Copanello è stata recuperata via mare dalla Guardia Costiera e trasportata fino al porto di Catanzaro Marina. L’intervento è stato effettuato il 19 agosto dopo una caduta accidentale in un’area impervia e isolata del territorio comunale di Stalettì.

La richiesta di aiuto è arrivata alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Crotone. Le informazioni raccolte indicavano la presenza di una donna ferita in un punto della scogliera non raggiungibile in sicurezza dalle squadre terrestri.

La conformazione della baia ha reso quindi necessario organizzare il recupero dal mare.

Due unità navali inviate a Copanello

La Capitaneria di porto di Crotone ha disposto l’intervento della Motovedetta CP 769 e del battello GC B115, partiti dal porto di Catanzaro Marina.

Una volta raggiunta la baia, il battello B115 ha potuto avvicinarsi alla battigia grazie alle sue caratteristiche e alla capacità di operare anche in presenza di fondali bassi.

I militari hanno raggiunto la turista e l’hanno sistemata su una barella di salvataggio. La donna è stata quindi condotta fino alla Motovedetta CP 769, sulla quale è avvenuto il trasbordo.

Il trasferimento in ospedale

Dopo avere accolto la ferita a bordo, la motovedetta si è diretta verso il porto di Catanzaro Marina. Nel frattempo, la Sala operativa aveva richiesto l’intervento del personale sanitario.

All’arrivo, la turista è stata affidata agli operatori dell’ambulanza presente in banchina e trasferita al presidio ospedaliero della zona. La comunicazione della Guardia Costiera non fornisce informazioni sulle sue condizioni né sulla natura delle lesioni riportate.

La Capitaneria ricorda che, in presenza di un’emergenza in mare, è necessario contattare tempestivamente il numero 1530 oppure il Numero unico europeo 112, fornendo posizione e informazioni utili per agevolare l’intervento dei soccorritori.