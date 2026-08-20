Cosma Falcone presenterà venerdì 21 agosto, alle ore 21, il saggio “Guerra e politica” nel Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati. L’incontro, accompagnato dalle musiche del cantautore Gremm, concluderà la rassegna culturale “Un’Estate al Museo”.

Il volume, pubblicato da Mario Pascale editore, analizza il rapporto tra guerra, potere e strategie politiche attraverso la rilettura dei teorici militari e delle principali fratture geopolitiche contemporanee.

Il sottotitolo, “Von Clausewitz, Sun Tzu, gli Stati Uniti e l’Islam”, anticipa le prospettive attorno alle quali si sviluppa la riflessione dell’autore.

La guerra come strumento della politica

La tesi centrale del libro parte dall’idea che la guerra non rappresenti semplicemente un residuo del passato, ma continui a essere una forma dell’esercizio del potere.

Secondo l’impostazione proposta da Falcone, la guerra «è sempre un prodotto della politica, delle dinamiche internazionali e dei soggetti che compongono la comunità internazionale».

Il saggio mette in relazione il pensiero dei grandi teorici militari con il confronto tra Stati Uniti e Islam politico. L’autore sostiene inoltre che «sono solo le strategie politiche e non le innovazioni tecnologiche, i dispositivi che fanno vincere le guerre».

Durante la presentazione saranno approfonditi questi temi insieme al percorso formativo e intellettuale del giovane saggista cariatese.

Il dialogo con Assunta Scorpiniti e Mauro Iemboli

Cosma Falcone dialogherà con la direttrice del Museo civico Assunta Scorpiniti. All’incontro interverrà anche l’ingegnere Mauro Iemboli, chiamato ad approfondire alcuni degli argomenti sviluppati nel volume.

La presentazione rappresenta il terzo appuntamento della rassegna dedicato ai giovani autori originari di Cariati che vivono fuori, ma conservano un legame culturale e identitario con il territorio.

Falcone è nato e cresciuto a Cariati, dove ha vissuto fino al conseguimento del diploma. Dopo la laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali, ha completato all’Università di Pisa la laurea magistrale in Studi internazionali, specializzandosi nella geopolitica degli interessi europei.

Durante gli anni trascorsi a Pisa ha partecipato ad attività legate alla giustizia sociale, ai diritti civili e alle iniziative umanitarie. Ha successivamente maturato esperienze professionali in ambito europeo, lavorando anche ad Alicante, in Spagna, presso un’agenzia decentrata dell’Unione europea.

Attualmente vive a Lisbona e svolge il proprio percorso professionale presso l’EUDA, l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe.

Le musiche del cantautore Gremm

La parte musicale della serata sarà affidata a Gremm, cantautore e strumentista originario di Cariati e attivo a Roma.

Tra i suoi lavori figura l’album “Tempoperso”, pubblicato dall’etichetta The Bluestone Records. Più recentemente ha avviato con Luppolodischi un nuovo percorso musicale nel quale sonorità pop, urban e lo-fi si incontrano.

La presentazione di “Guerra e politica” completerà così il programma di “Un’Estate al Museo”, unendo l’approfondimento geopolitico al racconto dei percorsi artistici e professionali nati a Cariati e sviluppati fuori dalla Calabria.