Un incidente si è verificato questa mattina all’alba lungo la strada statale 106, nei pressi della rotatoria di Santa Lucia a Corigliano. Coinvolte una Panda e un altro veicolo, finiti di traverso sulla carreggiata dopo il contatto avvenuto nella zona ad alto scorrimento.

L’arrivo delle pattuglie e dei soccorsi ha consentito di gestire la circolazione e mettere in sicurezza l’area. Gli operatori hanno lavorato per liberare la sede stradale e ripristinare il passaggio dei mezzi. Si sono registrati forti rallentamenti, con lunghe file che hanno interessato l’intero tratto nella direzione nord.

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ha richiamato ancora una volta l’attenzione sulla necessità di interventi mirati. «Da quasi dieci anni chiediamo soluzioni per punti che continuano a creare pericoli. Non possiamo ignorare la lunga serie di episodi che ha segnato questo territorio» afferma l’associazione, che invita a un impegno concreto per rendere più sicuro l’itinerario. Secondo i volontari, quanto accaduto questa mattina conferma la fragilità del tratto e la necessità di risposte immediate da parte degli enti competenti.