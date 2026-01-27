Il mezzo si è capovolto e uno degli occupanti è rimasto incastrato con le gambe all’interno dell’abitacolo rovesciato

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la strada che conduce verso Cantinella, nei pressi del bivio che precede lo spartitraffico in zona Castello San Mauro. Una utilitaria 600, con a bordo due cittadini stranieri di età compresa tra i 35 e i 40 anni, è uscita di strada finendo in un fossato.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo procedeva in autonomia quando, all’altezza del bivio, ha tagliato la carreggiata opposta perdendo il controllo. L’auto si è capovolta e uno dei due occupanti è rimasto incastrato con le gambe all’interno dell’abitacolo rovesciato, impossibilitato a uscire.

Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre l’uomo rimasto bloccato. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Corigliano per le cure necessarie. Le condizioni dei due non sarebbero gravi.