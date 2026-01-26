Guasto grave alla rete Enel, disagi e rischi per la sicurezza stradale. L’interruzione è iniziata intorno alle 18:30

Un grave blackout elettrico sta interessando da alcune ore la zona nord di Cosenza, causando disagi diffusi alla circolazione e ai servizi essenziali.

Secondo quanto si apprende, l’interruzione della fornitura elettrica è iniziata intorno alle 18:30 e, a distanza di quasi due ore, vaste aree della città risultano ancora completamente al buio. Tra le zone maggiormente colpite figurano piazza Zumbini, via Nicola Serra, via Popilia, via Padre Giglio, piazza Loreto, Corso Italia e la sopraelevata, oltre ad altre strade limitrofe.

Il blackout ha provocato il mancato funzionamento dei semafori, dell’illuminazione pubblica e, in alcuni casi, disservizi alle linee telefoniche, con evidenti criticità per la sicurezza stradale e la viabilità urbana. In alcune aree si segnalano rallentamenti e situazioni di potenziale pericolo proprio a causa dei semafori spenti.

Dalle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un guasto serio alla rete di Enel, che avrebbe anche causato il danneggiamento dei magnetotermici dei quadri dell’illuminazione pubblica comunale, complicando ulteriormente le operazioni di ripristino.

Sul posto sono in corso verifiche tecniche. Si attende l’intervento dei tecnici per il ripristino della fornitura elettrica, auspicato nel più breve tempo possibile per limitare i disagi alla cittadinanza.