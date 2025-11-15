Perde la vita a soli 27 anni il giovane operaio Francesco Lauro, deceduto questa sera lungo la strada comunale di contrada Chiubbica, nello Scalo coriglianese di Corigliano-Rossano. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30.

Lauro, alla guida della propria vettura, una Ford secondo le prime indicazioni, avrebbe perso il controllo finendo contro il muro di una costruzione. L’impatto è stato violento e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Era solo in auto. Il ventisettenne, convivente e padre di una bambina, lavorava in un’azienda chimica della zona industriale coriglianese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione radiomobile del Reparto territoriale, che hanno informato il magistrato di turno della Procura di Castrovillari. Si attende ora l’arrivo del medico legale per l’ispezione cadaverica.