Disagi alla circolazione lungo la Statale 106, nei pressi dello svincolo per l’uscita di Corigliano, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto una Mercedes e diversi mezzi pesanti. Secondo le prime informazioni, nello scontro non si registrano feriti.

L’impatto ha però provocato pesanti rallentamenti alla viabilità con lunghe file in entrambe le direzioni e automobilisti bloccati in coda per diversi minuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la situazione lungo il tratto interessato.

La presenza dei veicoli coinvolti sulla carreggiata sta rendendo complicata la circolazione, soprattutto per i mezzi in transito sulla Statale 106, già particolarmente trafficata nelle ore di punta. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di rimozione dei mezzi e sul ripristino completo della normale viabilità.