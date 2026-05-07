Coinvolti una Mercedes e diversi mezzi pesanti nei pressi dello svincolo di uscita
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Disagi alla circolazione lungo la Statale 106, nei pressi dello svincolo per l’uscita di Corigliano, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto una Mercedes e diversi mezzi pesanti. Secondo le prime informazioni, nello scontro non si registrano feriti.
L’impatto ha però provocato pesanti rallentamenti alla viabilità con lunghe file in entrambe le direzioni e automobilisti bloccati in coda per diversi minuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la situazione lungo il tratto interessato.
La presenza dei veicoli coinvolti sulla carreggiata sta rendendo complicata la circolazione, soprattutto per i mezzi in transito sulla Statale 106, già particolarmente trafficata nelle ore di punta. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di rimozione dei mezzi e sul ripristino completo della normale viabilità.