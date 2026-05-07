«Ho voluto verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori e posso affermare con soddisfazione che il cantiere procede a buon ritmo. Siamo ormai a un punto significativo dell’intervento e sempre più vicini alla restituzione alla città di un luogo simbolo della sua storia e della sua identità culturale». È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, a margine del sopralluogo effettuato presso i cantieri della Biblioteca Civica e dell’Accademia Cosentina.

Al sopralluogo hanno preso parte l’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli, il Presidente della Biblioteca Civica e dell’Accademia Cosentina, prof. Antonio d’Elia, il consigliere comunale delegato Francesco Turco, l’arch. Nicola Ruggeri della Soprintendenza ed il dirigente del settore LLPP Salvatore Modesto.

«Questo intervento – prosegue il primo Cittadino - rappresenta un investimento strategico non solo sul piano infrastrutturale, ma soprattutto sul futuro culturale della nostra comunità. Restituiremo ai cittadini uno spazio rinnovato, sicuro e tecnologicamente avanzato, capace di valorizzare il nostro straordinario patrimonio librario e archivistico».

L’intervento, finanziato nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Cosenza Centro Storico”, prevede l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la rifunzionalizzazione della Biblioteca Civica, con un investimento complessivo di € 5.083.207,50, di cui € 2.979.712,75 per lavori comprensivi di sicurezza, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020.

I lavori sono volti a migliorare la sicurezza strutturale dell’edificio, con particolare riferimento alla risposta sismica, e a incrementarne l’efficienza energetica, nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche del complesso.

Il progetto prevede inoltre una rifunzionalizzazione complessiva degli spazi, attraverso un approccio integrato che coniuga il restauro delle parti di maggiore pregio con la modernizzazione delle aree funzionali, oltre a un importante processo di informatizzazione e digitalizzazione del patrimonio librario per garantire una fruizione più ampia e accessibile.

Contestualmente, sono in corso attività di restauro, catalogazione e digitalizzazione di manoscritti e rari corali del XVI secolo, con particolare attenzione al fondo Monte di Pietà. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il patrimonio librario è stato temporaneamente trasferito presso la Biblioteca Nazionale e l’Archivio di Stato di Cosenza.

Il sopralluogo ha confermato il buon andamento delle attività di cantiere e la piena attuazione delle scelte progettuali, orientate a coniugare sicurezza, innovazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

«La riapertura della Biblioteca Civica e dell’Accademia Cosentina segnerà un momento importante per tutta la città – ha concluso il sindaco Franz Caruso -. Sarà non solo la restituzione di un edificio storico, ma la rinascita di un presidio culturale aperto, inclusivo e proiettato verso il futuro».