Il sindaco annuncia il superamento del piano di riequilibrio finanziario e ringrazia assessore al bilancio, uffici e maggioranza

Montalto Uffugo esce dal piano di riequilibrio finanziario e il sindaco Biagio Faragalli affida a una dichiarazione il significato politico e amministrativo di un passaggio che definisce decisivo per il futuro dell’ente e dell’intera comunità. La notizia, annunciata dallo stesso primo cittadino, viene letta come il raggiungimento di un obiettivo atteso da tempo e come il punto di partenza per nuove misure destinate al centro storico e al territorio comunale.

«Oggi una notizia splendida per la nostra città. Finalmente siamo fuori dal piano di riequilibrio», ha dichiarato Faragalli, sottolineando il valore del dispositivo atteso dall’amministrazione. Nel messaggio del sindaco c’è il senso di una svolta che riguarda prima di tutto la tenuta finanziaria del Comune, ma che viene subito collegata anche alle possibilità di azione che si aprono per la città.

Il primo cittadino insiste proprio su questo aspetto, spiegando che l’uscita dal piano consentirà ora di adottare provvedimenti significativi. «Da tempo attendevamo questo dispositivo, perché oggi ci consente di adottare misure importanti per il centro storico e per tutta la comunità», afferma Faragalli. È un passaggio che lega il risultato sul piano dei conti pubblici a una prospettiva più ampia di rilancio amministrativo e di intervento sul territorio.

Il cuore della dichiarazione, però, resta nella rivendicazione del traguardo raggiunto. «Ma la cosa più importante è che finalmente il nostro ente non è più nel piano di riequilibrio finanziario. Un obiettivo che abbiamo raggiunto con grande determinazione in qualità di sindaco», aggiunge Faragalli. Parole che attribuiscono a questo passaggio un peso non soltanto tecnico, ma anche politico, dentro un percorso amministrativo che il sindaco presenta come frutto di volontà, lavoro e continuità.

Nel suo intervento, Faragalli rivolge poi un ringraziamento all’assessore al bilancio, agli uffici comunali e all’intera maggioranza, richiamando il carattere collettivo del risultato ottenuto. È un riconoscimento che punta a condividere il merito di un traguardo descritto come strategico per il Comune e per la sua capacità di programmare il futuro senza i vincoli connessi al piano di riequilibrio.

Il messaggio finale del sindaco si sposta così su un piano più politico e progettuale. «Andiamo avanti per costruire insieme una Montalto sempre più bella», conclude Faragalli, indicando nell’uscita dal piano non un punto di arrivo definitivo, ma l’inizio di una fase nuova per l’amministrazione e per la città.