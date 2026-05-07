Nuovi particolari emergono sul grave episodio di violenza avvenuto nella contrada Frasso di Corigliano Rossano, dove un uomo è stato accoltellato al termine di una lite scoppiata all’interno di un appartamento situato in viale Virgilio.

La vittima, assistita dagli avvocati Alfredo Zicarelli e Gianluigi Zicarelli, ha già presentato denuncia-querela per tentato omicidio nei confronti di un connazionale pakistano. L’uomo si trova ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito nella denuncia, il ferito si era recato nell’abitazione insieme alla compagna e al proprietario dell’immobile per aiutare alcuni connazionali interessati a discutere dell’affitto dell’appartamento, poiché non parlavano italiano.

Una volta entrati nell’abitazione da una stanza sarebbe uscito il presunto aggressore che avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente il connazionale colpendolo con pugni per poi impugnare un coltello.

La situazione sarebbe degenerata in pochi istanti. L’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti mentre tentava di difendersi dall’aggressione.

Anche la compagna della vittima avrebbe sporto denuncia. La donna sostiene di essere stata minacciata di morte durante quei momenti di paura, con il coltello che le sarebbe stato poggiato all’addome prima che il presunto aggressore venisse disarmato.

Sul caso stanno lavorando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano, intervenuti insieme ai sanitari del 118. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e accertando ogni elemento utile a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Da quanto trapela, il presunto aggressore sarebbe individuato e denunciato a piede libero.