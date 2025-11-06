Massacrato con calci e pugni da più persone e lasciato a terra, in una pozza di sangue. La vittima, a sorpresa, ha scelto di non sporgere denuncia

Una violenta aggressione si è verificata a Schiavonea, nei pressi del Quadrato Compagno. Un uomo è stato picchiato con calci e pugni da più persone e lasciato a terra, in una pozza di sangue. Gli aggressori gli hanno portato via tutto ciò che aveva con sé: portafoglio, documenti e telefono.

Nonostante le ferite evidenti, la vittima ha rifiutato il trasporto in ospedale e si è mostrata riluttante a collaborare, scegliendo di non sporgere denuncia. Un atteggiamento che rende difficile ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

L’episodio alimenta un senso di inquietudine nella comunità, già provata da altri casi di violenza e furti. Schiavonea, un tempo luogo di passeggio serale e incontri tranquilli, sembra oggi fare i conti con una sicurezza sempre più fragile.