Lo scontro in tarda mattinata: ha riportato vari traumi ed è stata trasferita a Cosenza, dove si è subito recato il sindaco Stasi

Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla statale 106 ionica, nei pressi di un centro commerciale di Corigliano. Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate e una si è ribaltata sulla carreggiata. Tra le persone coinvolte c’è l’assessore alle politiche sociali del Comune di Corigliano Rossano, Marinella Grillo.

La rappresentante dell’esecutivo ha riportato ferite in varie parti del corpo. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stata trasferita nell’ospedale di Cosenza per ulteriori controlli. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Il sindaco Flavio Stasi si è recato nel capoluogo bruzio per accertarsi direttamente dello stato di salute dell’assessore.