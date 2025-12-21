Dalle prime ricostruzioni, sarebbe entrata in collisione con un altro mezzo per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha causato un paio di feriti

Un incidente stradale si è verificato a Corigliano Rossano, nei pressi della rotatoria di Santa Lucia nell’area urbana di Corigliano. Nel sinistro è rimasta coinvolta una pattuglia della Polizia locale, entrata in collisione con un altro mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano e una pattuglia della polizia stradale, impegnata nei rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Presenti anche i sanitari per prestare le prime cure. Il bilancio è di alcuni feriti, le cui condizioni sono in corso di valutazione. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.