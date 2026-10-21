L’arma semiautomatica sarà sottoposta ad accertamenti balistici. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Castrovillari

Una pistola semiautomatica con la matricola punzonata e munizioni inserite nel caricatore è stata sequestrata dai carabinieri nel corso di una perquisizione eseguita in un’abitazione dell’area urbana di Rossano. Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione di arma clandestina.

L’operazione è stata condotta dai militari del Reparto territoriale dei carabinieri di Corigliano-Rossano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro D’Alessio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel contraddittorio tra le parti e con una sentenza definitiva.

I controlli tra lo Scalo e il centro storico di Rossano

Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo predisposto in diverse zone dell’area urbana di Rossano. I carabinieri hanno concentrato le verifiche tra lo Scalo e il centro storico, controllando piazze, luoghi di aggregazione e alcune abitazioni.

Durante una delle perquisizioni domiciliari, i militari avrebbero rinvenuto la pistola semiautomatica. L’arma, secondo quanto comunicato dal Reparto territoriale, aveva la matricola punzonata ed era accompagnata da munizioni già inserite nel caricatore.

La cancellazione o alterazione dei segni identificativi impedisce di ricostruire immediatamente la provenienza e la storia dell’arma. Per questa ragione saranno necessari ulteriori approfondimenti tecnici.

La pistola sarà sottoposta agli esami di laboratorio

La pistola sequestrata verrà esaminata in laboratorio per accertarne le caratteristiche, verificarne la piena funzionalità e stabilire se possa essere collegata ad azioni violente commesse in precedenza.

Saranno gli accertamenti balistici e tecnici a chiarire l’eventuale compatibilità dell’arma con reperti acquisiti nell’ambito di altri procedimenti. Allo stato non risulta accertato alcun collegamento con specifici episodi criminosi.

Al termine degli accertamenti svolti nell’immediatezza, il 45enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Castrovillari, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Rafforzati i servizi sul territorio

I controlli rientrano nella strategia di contrasto ai reati coordinata dalla Procura di Castrovillari e attuata dal Reparto territoriale dei carabinieri di Corigliano-Rossano.

La struttura dell’Arma comprende un Nucleo operativo e radiomobile, articolato nelle sezioni Operativa e Radiomobile, quattro stazioni dedicate alle aree urbane di Corigliano-Rossano e altre nove stazioni competenti su dodici Comuni del territorio.

Il Comando ha annunciato la prosecuzione delle attività di prevenzione, controllo e contrasto alla criminalità nell’intera area di competenza.