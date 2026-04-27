Le criticità nell’erogazione idrica nelle contrade Toscano e Apollinara hanno imposto l’attivazione di verifiche tecniche e l’avvio di interventi mirati da parte di Sorical e del Comune di Corigliano Rossano. I disagi, registrati nel corso degli ultimi giorni, riguardano due località servite dalla condotta adduttrice di competenza regionale, su cui sono state individuate alcune perdite che saranno riparate nella giornata di domani, 28 aprile 2026.

La situazione è stata segnalata tempestivamente all’ente regionale, che ha avviato un’attività di monitoraggio sul funzionamento della rete di adduzione. Parallelamente, anche gli addetti comunali si sono mossi per controllare lo stato dell’infrastruttura locale, così da verificare se le anomalie dipendessero anche da eventuali problemi sulla rete interna alle due contrade.

Sorical individua criticità e perdite sulla condotta

Secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa del Comune di Corigliano Rossano, le due contrade interessate dai disservizi dipendono da una condotta adduttrice gestita da Sorical. Proprio per questo, dopo le segnalazioni ricevute, l’ente regionale ha attivato una serie di verifiche tecniche sul sistema di adduzione.

L’attività di monitoraggio ha consentito di individuare alcune criticità e perdite, che saranno affrontate con lavori di riparazione nella giornata di domani. È questo il primo passaggio ritenuto necessario per tentare di riportare la situazione alla normalità e ristabilire un’erogazione più regolare nelle zone interessate.

Verifiche comunali su Toscano e Apollinara

Nel frattempo, gli addetti comunali si sono attivati già da sabato 25 aprile per monitorare e verificare il funzionamento dell’intera rete idrica comunale sia nella località Toscano sia nella località Apollinara.

Dai controlli svolti fino a questo momento, il Comune riferisce di non aver rilevato particolari criticità sulla rete di propria competenza. Questo non esclude, però, che eventuali problemi possano emergere successivamente ai lavori di riparazione programmati da Sorical, una volta ristabilite le normali condizioni di esercizio della condotta principale.

In sostanza, il quadro viene tenuto sotto osservazione su entrambi i fronti: quello della rete regionale e quello della distribuzione comunale.

Domani interventi anche sulla rete comunale a Toscano

Oltre ai lavori di Sorical, nella giornata di domani è previsto anche un intervento diretto del Comune in località Toscano. Gli addetti comunali provvederanno infatti alla sostituzione e al completamento di un tratto di rete comunale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della distribuzione idrica lungo la contrada.

Si tratta di un’azione che punta non solo a gestire l’emergenza immediata, ma anche a rafforzare la funzionalità del sistema locale, cercando di ridurre possibili criticità nella fase successiva ai lavori sulla condotta principale.

Monitoraggio ancora attivo nelle prossime ore

Il Comune ha fatto sapere che l’attività di monitoraggio e verifica continuerà anche nelle prossime ore in entrambe le contrade.

L’attenzione resta quindi alta su Toscano e Apollinara, in attesa degli interventi programmati e dei loro effetti concreti sulla distribuzione dell’acqua.

Attivo il servizio autobotte

Per fronteggiare i disagi, resta attivo anche il servizio autobotte. I cittadini possono prenotarlo attraverso il numero verde delle segnalazioni 800 221 116 fino alle ore 19.

Dopo quell’orario, la prenotazione può essere effettuata attraverso i Comandi di Polizia Locale:

0983-5491701 per l’ufficio di Corigliano

0983-5491741 per l’ufficio di Rossano

Il servizio rappresenta al momento il principale strumento di supporto per le utenze che stanno subendo i maggiori disagi nell’erogazione.