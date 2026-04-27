Martedì 28 aprile 2026 sarà una giornata di possibili disagi per diversi centri del Tirreno cosentino. Sorical ha infatti comunicato la sospensione dell’erogazione idropotabile per consentire lavori di manutenzione straordinaria sulla linea adduttrice Soleo dell’Acquedotto Petrosa-Soleo.

L’intervento scatterà a partire dalle ore 8 e andrà avanti fino al termine dei lavori, previsto nel corso della stessa giornata. Si tratta di un’operazione tecnica necessaria sulla rete idrica, con effetti che coinvolgeranno più comuni della fascia costiera e dell’entroterra vicino.

Sospensione idrica il 28 aprile per lavori Sorical

L’avviso diffuso da Sorical S.p.A. chiarisce che la sospensione sarà legata a lavori di manutenzione straordinaria sulla linea adduttrice Soleo. Per permettere l’esecuzione degli interventi, sarà quindi necessario interrompere l’erogazione dell’acqua potabile lungo il tratto interessato.

Il blocco partirà dalle 8 del mattino e, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi nell’arco della giornata, anche se il ritorno alla normalità non sarà immediato per tutti nello stesso momento.

I comuni interessati dalla sospensione

I territori indicati nell’avviso sono sette. La sospensione idrica riguarderà i comuni di Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese e Fuscaldo.

Si tratta di un’area ampia del versante tirrenico cosentino, dove l’intervento potrebbe determinare cali di pressione o mancanza d’acqua nelle abitazioni e nelle utenze servite direttamente dalla linea interessata dai lavori.

Possibile erogazione dai serbatoi fino a esaurimento

Sorical specifica che l’erogazione alle utenze private potrà essere temporaneamente garantita dai serbatoi presenti lungo la linea, ma solo fino a esaurimento delle scorte disponibili. Questo significa che in alcune zone il disagio potrebbe essere avvertito subito, mentre in altre la disponibilità d’acqua potrebbe proseguire per qualche ora in più, in base alla capacità dei serbatoi e ai consumi.

L’azienda aggiunge anche una precisazione importante: le utenze alimentate dalla linea Petrosa o da altri acquedotti non subiranno variazioni del servizio.

Ripristino graduale dopo la fine dei lavori

Una volta completati gli interventi, il servizio sarà ripristinato gradualmente. È un passaggio normale in operazioni di questo tipo, perché la rete deve tornare in pressione in modo progressivo prima del ritorno completo alla regolare erogazione.

Per questo motivo, anche dopo la conclusione tecnica dei lavori, in alcuni punti potrebbero volerci ulteriori ore prima del pieno ritorno alla normalità.

Sorical conclude l’avviso scusandosi per i disagi e ringraziando i cittadini per la collaborazione, invitando di fatto le comunità interessate a organizzarsi per tempo in vista della sospensione prevista per martedì 28 aprile.