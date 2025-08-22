Mattinata di disagi sulla Statale 106 Jonica, all’altezza della rotatoria del Frasso, nel territorio di Rossano. Un autoarticolato con rimorchio è rimasto bloccato mentre tentava di attraversare la rotatoria, senza riuscire a completare la manovra.

La situazione ha provocato forti rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia, con automobilisti costretti a lunghe attese. Sul posto sono intervenuti immediatamente Polizia e Carabinieri, che hanno coordinato le operazioni di sicurezza e gestito la viabilità per evitare ulteriori rischi.

L’episodio riaccende il dibattito sulla difficoltà di manovra per i mezzi pesanti lungo le rotatorie della Statale 106, spesso teatro di ingorghi e blocchi che mettono a dura prova la viabilità dell’area ionica.