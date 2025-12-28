Il nuovo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza entra ufficialmente nella fase operativa. Con una determina dirigenziale di Palazzo dei Bruzi sono stati approvati i verbali di gara relativi all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale e delle aree circostanti, finanziati nell’ambito della Programmazione FSC 2021-2027.

L’appalto è stato aggiudicato all’Ati guidata da Ceta Spa, con sede a Bergamo, in qualità di mandataria, affiancata dalla Impresi LL.PP. Nervoso ing. Ivan di Rende come mandante. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 5.249.389,57 euro, segnando un passaggio decisivo verso la realizzazione di un impianto moderno e multifunzionale.

Un nuovo stadio, non solo per il calcio

Il progetto del nuovo stadio “San Vito - Gigi Marulla” di Cosenza è stato concepito come un’infrastruttura capace di andare oltre la funzione sportiva. Nell’idea di Palazzo dei Bruzi, infatti, la nuova struttura sarà infatti uno dei motori della rigenerazione urbana dell’area di via degli Stadi, trasformandola in un polo vivo e frequentato durante tutta la settimana.

Durante una conferenza stampa tenutasi a fine ottobre, alla presenza dell’architetto Riccardo Cefarelli della società “Gau Arena”, incaricata del Progetto di fattibilità tecnico-economica, sono state illustrate le fasi dell’intervento. Il primo step, finanziato con 7,2 milioni di euro tramite fondi CIPESS FSC 2021-2027, prevede l’avvicinamento delle curve al terreno di gioco.

Cosenza, curve del nuovo “San Vito-Gigi Marulla” più vicine al campo

L’intervento iniziale ridisegnerà il rapporto tra pubblico e campo: le nuove curve saranno collocate a soli 6 metri dal rettangolo di gioco, una distanza tra le più ridotte in Europa. La curva sud esistente verrà invece riconvertita in teatro all’aperto, mantenendo un legame simbolico con la storia dello stadio. I nuovi settori saranno dotati di servizi completi sotto tribuna – bar, servizi igienici, infermerie – e garantiranno piena accessibilità alle persone con disabilità, con posti e percorsi dedicati in ogni area.

Il nuovo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza avrà una capienza complessiva di circa 20.100 posti, con altezze contenute per ridurre l’impatto visivo. Al piano terra troveranno spazio gli ambienti tecnici, gli spogliatoi, le aree stampa e l’accesso al campo, oltre al Museo del Cosenza Calcio, aperto quotidianamente.

Sono previsti anche spazi dedicati alle famiglie dei calciatori e ai bambini, con aree di intrattenimento. Tutti i settori saranno conformi alle normative Coni, con presidi di sicurezza, pronto soccorso e un’offerta food & beverage diffusa. I livelli superiori ospiteranno una sala hospitality con terrazza vista campo, aree stampa e conferenze, un ristorante panoramico, skybox, studi tv e spazi direzionali, rendendo lo stadio una struttura capace di generare attività e ricavi anche al di fuori delle giornate di gara.

Modularità, sostenibilità e identità urbana

La struttura sarà realizzata in carpenteria metallica modulare, una scelta che consente tempi di costruzione più rapidi e costi contenuti. Grande attenzione sarà riservata anche all’estetica: pannellature di rivestimento, parapetti in vetro e seggiolini colorati contribuiranno a un’immagine contemporanea e riconoscibile.

L’ispirazione architettonica richiama i simboli identitari di Cosenza, come il Castello Svevo e l’Elmo dei Bruzi, con materiali che evocano il bronzo e un articolato gioco di quote tra nord e sud dello stadio. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un Lupo Village, con spazi verdi, aree fitness, campi sportivi all’aperto, zone ludiche e servizi aperti alla cittadinanza. Completano il masterplan un hotel, il nuovo centro allenamenti con tre campi, una club house e una “piazza del tifoso”.

Nella seconda fase dei lavori è prevista la demolizione dell’attuale anello dello stadio, fatta eccezione per la curva sud-teatro, con la successiva copertura e il rivestimento dell’intero catino. Parallelamente si svilupperà il progetto di rigenerazione complessiva dell’area, destinata a diventare un nuovo centro urbano multifunzionale.

Il nuovo stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza potrà infine funzionare come hub energetico, grazie a pannelli fotovoltaici, sistemi di recupero delle acque piovane e soluzioni sostenibili per la gestione dei servizi, inserendosi in una visione moderna e responsabile dello sviluppo cittadino.