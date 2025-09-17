All’avvio del nuovo anno scolastico, il plesso di via Nizza a Corigliano-Rossano è diventato epicentro di proteste da parte dei genitori, disorientati dalla mancata consegna delle chiavi e dei locali destinati ad accogliere gli alunni. Fin dalle prime ore della mattina di ieri, decine di famiglie si sono radunate fuori dall’edificio per chiedere chiarezza sull’inizio delle lezioni e sulle condizioni di sicurezza degli ambienti. Il sindaco Flavio Stasi, intervenuto di persona, ha spiegato che l’amministrazione ha lavorato anche nei giorni festivi per garantire la messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi.

Ha inoltre precisato che la consegna delle chiavi è avvenuta solo nella giornata di ieri e che i responsabili del plesso hanno avviato le operazioni per rendere agibili le aule. Nonostante i ritardi, Stasi ha invitato le famiglie alla calma, assicurando che da oggi gli alunni potranno iniziare le lezioni in condizioni regolari e con il supporto costante del Comune.