Nella notte tra sabato e domenica un uomo di Montalto Uffugo è stato fermato all’interno di una discoteca di Corigliano-Rossano. Secondo alcuni testimoni avrebbe cercato di accedere più volte ai servizi riservati alle donne con il cellulare in mano.

Il personale del locale lo ha bloccato e consegnato ai carabinieri, intervenuti subito sul posto. I militari hanno eseguito una perquisizione personale e successivamente controllato la sua auto, rinvenendo una microtelecamera e altro materiale elettronico, ora sotto esame. L’uomo non è stato arrestato né denunciato: si attendono gli accertamenti su dispositivi e schede per chiarire la portata dei sospetti.