La giornata di oggi a Cosenza è stata segnata da più fronti di cronaca, che hanno coinvolto ambiti diversi: indagini giudiziarie, contenziosi tributari, sicurezza stradale ed emergenza meteo.

Accertamenti sul maxi appalto della sanità cosentina

La Guardia di Finanza di Cosenza ha avviato accertamenti sull’iter amministrativo che ha portato all’affidamento del maxi appalto per i servizi di pulizia negli ospedali della provincia di Cosenza, con particolare attenzione ai soggetti che hanno avuto accesso e competenza sulla delibera dell’ASP di Cosenza.

Sotto la lente degli investigatori finiscono anche il via libera dell’Autorità anticorruzione e le fasi successive all’aggiudicazione. Nei prossimi giorni sono attesi gli ascolti dei vincitori della gara. L’attività investigativa si innesta su un procedimento penale autonomo rispetto al contenzioso amministrativo parallelo, la cui udienza è fissata per il mese di aprile. Non si esclude, infine, che l’indagine possa estendersi anche al livello politico-istituzionale.

L’aggiudicazione e la verifica di anomalia dell’offerta

Dagli atti emerge che la Commissione giudicatrice, con verbale n. 6, ha disposto l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 80 punti per la qualità e 20 per il prezzo. Il RTI Team Service – Snam Lazio Sud ha ottenuto un punteggio complessivo di 91,69, collocandosi al primo posto in graduatoria.

Quanto alla verifica di anomalia, la Commissione ha richiamato normativa e giurisprudenza, chiarendo che il giudizio deve riguardare la serietà e attendibilità complessiva dell’offerta, ritenuta congrua e sostenibile. Le giustificazioni fornite dall’operatore economico sono state giudicate esaustive e dettagliate, anche in relazione ai costi del personale e ai modelli organizzativi adottati.

Comune e Cosenza Calcio: sospesa l’ingiunzione da 578mila euro

Sempre oggi si registra un importante sviluppo sul fronte giudiziario che riguarda il Cosenza Calcio. Municipia Spa aveva notificato al club un’ingiunzione di pagamento da 578.092,10 euro, ritenendo di dare esecuzione a pronunce della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza.

A seguito del ricorso proposto dal club, difeso dallo studio Falcone e Kostner, la pretesa è stata ridotta in autotutela a 223.164,50 euro. I giudici tributari hanno disposto la sospensione dell’esecutività dell’atto, congelando al momento qualsiasi pagamento fino alla discussione finale, fissata per l’8 giugno 2026.

Grave incidente sulla SS18 a Fuscaldo

Sul fronte della cronaca nera, questa mattina si è verificato un grave incidente stradale lungo la SS18, nel territorio di Fuscaldo, all’altezza del ristorante “Da Luigino”. Due auto si sono scontrate frontalmente.

Un uomo, in condizioni critiche, è stato trasferito con elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, mentre un’anziana in stato di shock è stata condotta all’ospedale di Paola. La statale è rimasta temporaneamente bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine.

Allerta meteo sulla costa tirrenica

Infine, il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un messaggio di pre-allerta per i comuni della fascia tirrenica calabrese in vista di un peggioramento delle condizioni meteo. Previsti forti venti, mareggiate e possibili fenomeni di erosione costiera, con invito alle amministrazioni locali ad attivare le procedure previste nei piani di protezione civile.