Controlli straordinari della Polizia di Stato nell’area della stazione delle autolinee di Cosenza, con particolare attenzione a piazza delle Province.

Nel corso del servizio effettuato ieri sera, il personale dell’UPGSP, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria settentrionale”, ha identificato complessivamente 257 persone.

Tra queste, secondo quanto riferito dalla Questura, 61 risultavano avere precedenti di polizia e 12 erano cittadini stranieri. Sono state inoltre controllate 40 autovetture.

Due cittadini stranieri trasferiti al Cpr

Parallelamente ai controlli sul territorio, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza ha disposto il trasferimento di due cittadini stranieri presso un Centro di permanenza per i rimpatri.

Secondo la Polizia, i due uomini erano gravati da numerosi precedenti per favoreggiamento dell’ingresso clandestino o irregolare e sono stati ritenuti socialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Dopo gli accertamenti e gli adempimenti previsti, sono stati accompagnati al Cpr di Potenza e affidati al personale della struttura.

Avviate le procedure per l’espulsione

Il trattenimento nel Centro consentirà di completare le procedure necessarie all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione e all’eventuale successivo rimpatrio.

La Questura sottolinea che l’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio e di contrasto all’immigrazione irregolare.

I servizi, fa sapere la Polizia di Stato, proseguiranno anche nei prossimi giorni nella zona della stazione delle autolinee e nelle altre aree ritenute maggiormente sensibili.