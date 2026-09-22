Le fiamme sono divampate questa mattina nella zona del cimitero cittadino. Immediato l’intervento per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area

Un incendio è scoppiato questa mattina nell’area del cimitero di Cosenza, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti anche gli operatori del settore Manutenzione del Comune di Cosenza e il personale del WWF, impegnati nelle operazioni nell’area interessata dalle fiamme.

L’intervento è stato finalizzato a circoscrivere il rogo e alla messa in sicurezza della zona. Al momento non sono note le cause che hanno determinato l’incendio né l’esatta estensione dell’area coinvolta.

Seguiranno aggiornamenti sulla dinamica dell’accaduto e sugli eventuali danni provocati dalle fiamme.