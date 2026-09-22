Sabato 26 e domenica 27 settembre l’apertura degli spazi nel quartiere della Giostra vecchia. Ospiti Wanda Vanni e Claudio Conte, tra le figure di riferimento dello yoga in Italia

Il Giardino di Shiva apre una nuova sede nel centro storico di Cosenza e inaugura il nuovo spazio con due giornate dedicate allo yoga, alla riflessione e alla musica.

L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 settembre, nel quartiere della Giostra vecchia, a poca distanza dalla precedente sede. I nuovi locali dispongono di una sala più ampia e luminosa per la pratica, della Biblioteca dello Yoga “G. La Salvia” e di spazi destinati all’accoglienza.

Per l’apertura sono stati invitati Wanda Vanni e Claudio Conte, due personalità con una lunga esperienza nella formazione e nella diffusione dello yoga in Italia.

Le pratiche con Wanda Vanni e Claudio Conte

La giornata di sabato 26 settembre si aprirà alle 10 con una lezione di yoga condotta da Wanda Vanni, insegnante attiva dalla seconda metà degli anni Sessanta e fondatrice nel 2000 della Federazione Mediterranea Yoga.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, sarà possibile visitare la nuova sede, con aperitivo a Palazzo Govinda.

Domenica 27, dalle 9.30 alle 12, sarà invece Claudio Conte a guidare la pratica. Insegnante dal 1975, Conte è tra i fondatori della YANI ed è stato tra i promotori della SFIDY, la Scuola di Formazione Insegnanti di Yoga nata a Milano nel 1993.

“Buddha o Marx”, il talk sullo yoga contemporaneo

Uno dei momenti centrali dell’inaugurazione sarà il talk in programma sabato dalle 18 alle 20 dal titolo “Buddha o Marx. Uno sguardo sul mondo contemporaneo dello yoga tra ideologie, trapianti, fraintendimenti”.

Massimo De Pascale dialogherà con Claudio Conte, Wanda Vanni e Luisa Calvino, affrontando il tema delle trasformazioni dello yoga nel passaggio tra culture, pratiche, interpretazioni e contaminazioni contemporanee.

L’incontro sarà aperto anche a chi non pratica yoga.

In serata il concerto

La prima giornata si concluderà alle 21 con il concerto del Lico-Petitto Duo, inserendo così anche la musica all’interno del programma inaugurale.

I corsi dal 5 ottobre

L’apertura della nuova sede anticipa l’avvio dei corsi ordinari del Giardino di Shiva, previsto per lunedì 5 ottobre.

Durante le giornate del 26 e 27 settembre saranno presentati anche il calendario delle lezioni e le modalità di iscrizione.

La partecipazione alle attività inaugurali è gratuita, ma per le pratiche di yoga i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione tramite mail all’indirizzo giardinodishiva@gmail.com oppure via WhatsApp al numero 347 1797345.