Un nuovo ciclone è ormai alle porte. Dopo il passaggio di ben 3 cicloni in meno di una settimana, ecco che nelle prossime ore l'ennesimo vortice raggiungerà il Mediterraneo apportando forti piogge, temporali e raffiche di vento di tempesta. Lo segnala il Meteo Cosenza che riprende anche l’avviso della Protezione civile a tutti i sindaci della Calabria: si chiede massima attenzione.

Dopo una mattinata variabile, dal pomeriggio ma soprattutto in serata/nottata il ciclone andrà a scivolare lungo il mar Adriatico causando l'arrivo di nuovi nuclei temporaleschi dal Mar Tirreno. Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più colpite saranno nuovamente quelle Tirreniche e interne tra qui Cosentino, Lametino e Vibonese dove sono previste precipitazioni abbondanti e con picchi che potranno superare i 100 mm.

Qui purtroppo nei giorni scorsi i danni sono stati ingenti e il rischio che eventi idrogeologici si ripetano è molto alto in quanto tutto il territorio è ormai saturo e il terreno non riesce più ad assorbire neanche 1 mm di pioggia. I fenomeni intensi interesseranno comunque anche l'istmo di Catanzaro, le aree relative aree Joniche e il Reggino Jonico dove anche qui sono previste precipitazioni abbondanti.

Meteo Cosenza, in arrivo un nuovo ciclone

Ad accompagnare ciò però sarà un nuovo e intenso rinforzo dei venti: secondo le ultime emissioni modellistiche infatti sono previste intense raffiche di vento lungo le aree Tirreniche con possibili picchi fino agli 80/100 km/h. Anche questa volta però i venti più intensi interesseranno soprattutto le aree interne e Joniche con raffiche che potranno raggiungere i 120/130 km/h specie su Catanzarese e Reggino.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta gialla per l'intero territorio: allerta che però nelle prossime ore potrebbe essere innalzata di livello come indica infatti il messaggio di allertamento inviato ieri a tutti i sindaci della Calabria.