I residenti della Contrada Guarassano, e delle contrade limitrofe, segnalano la grave situazione determinatasi a seguito della frana verificatasi nel m e s e di febbraio 2026, che ha compromesso una delle strade comunali di accesso alla contrada (cfr. mappa e foto in allegato).

Nonostante le ripetute segnalazioni, ad oggi non sono stati effettuati interventi risolutivi. lI Comune ha disposto la chiusura, peraltro più volte divelta, del tratto interessato, misura comprensibile nell'immediato per ragioni di sicurezza, ma che, a distanza di mesi, non può costituire l'unica risposta al problema.

La chiusura ha infatti determinato il sostanziale isolamento del centro abitato, poiché l'unica strada alternativa presenta anch'essa gravi criticità: buche, fondo dissestato, vegetazione invadente e restringimenti della carreggiata, con conseguenti difficoltà di transito anche per eventuali mezzi di soccorso. Situazione generale ulteriormente aggravata dalla chiusura, ormai datata, di Via Paradiso (da contrada Guarassano verso la fontana dei "13 canali") e dall'interruzione di Via lungo Crati Dante Alighieri all'altezza dell'Istituto comprensivo Spirito Santo, che complica ulteriormente la scorrevolezza del traffico dalla stessa Contrada Guarassano, tramite li Viale Norman Douglas, verso li centro della città.

Pertanto, isottoscritti chiedono con urgenza: • la messa in sicurezza e il ripristino della strada interessata dalla frana; • un immediato intervento di manutenzione sulla viabilità alternativa; • la comunicazione dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori; • un formale riscontro scritto alla presente.

Dopo oltre sei mesi, riteniamo non più accettabile che la sola chiusura della strada continui a rappresentare la soluzione adottata, lasciando i residenti in una situazione di grave disagio e isolamento. Temendo futuri eventi alluvionali che potrebbero peggiorare la situazione, e in assenza di tempestivi interventi, i sottoscritti si riservano di interessare ulteriormente le autorità competenti.