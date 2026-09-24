La lunga estate che ha interessato la Calabria è ormai finita. In questi ultimi giorni infatti aria più fresca dai Balcani ha raggiunto il sud Italia e la nostra Regione apportando un generale calo delle temperature con valori che localmente si sono registrati anche freddi. Ecco però che durante la giornata di venerdì tornerà anche il maltempo: una perturbazione di origine atlantica scivolerà sulle regioni meridionali apportando piogge e locali temporali. Già a partire dal mattino le precipitazioni interesseranno il comparto Tirrenico e in particolare quello Cosentino, lametino e Vibonese con piogge localmente temporalesche e intense.

Durante la giornata però le precipitazioni tenderanno a sconfinare fin verso le aree interne e Joniche calabresi interessando l’intera Regione anche dove durante l’estate la pioggia è stata molto scarsa.

In concomitanza le temperature si manterranno perlopiù stabili e al di sotto delle medie stagionali con valori massimi che difficilmente supereranno i 22-23°C. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi arpacal ha emesso un’allerta meteo gialla su tutta la Regione: il bollettino prevede possibili precipitazioni a tratti temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi.