Dietro la notizia del blitz che ha interessato il territorio di Corigliano Rossano all'alba di oggi, emerge un quadro investigativo che svela dinamiche ben più inquietanti della semplice esazione illecita. Il fulcro dell'operazione, che ha portato ai recenti arresti eseguiti dai Carabinieri sotto il coordinamento della Dda di Catanzaro, non risiede soltanto nel numero degli episodi criminali contestati, bensì nell'incredibile spregiudicatezza con cui questi venivano perpetrati. Il vertice del locale gruppo familiare degli Arturi, nonostante fosse già detenuto e sottoposto al regime carcerario per altre cause, non aveva mai smesso di esercitare il proprio potere criminale sull’area ionica in questione.

Le accurate indagini hanno infatti scoperchiato un sistema di comunicazione diretto e spietato: l’uomo gestiva il racket delle estorsioni comodamente dalla propria cella, avvalendosi di un telefono cellulare introdotto illecitamente all'interno della struttura penitenziaria. Questo singolo, determinante dettaglio trasforma radicalmente la prospettiva dell'intera inchiesta. Non si trattava di semplici "ambasciate" affidate a parenti durante i normali colloqui visivi, ma di una vera e propria regia occulta e tecnologicamente assistita. Attraverso quello smartphone, il capo dell'organizzazione criminale continuava a dettare legge, organizzando la pressione intimidatoria e muovendo i propri sodali all'esterno come pedine su una scacchiera.

Corigliano Rossano, 17 estorsioni rilevate al base del blitz ordinato dalla Dda

Il modus operandi ricostruito dagli inquirenti svela un livello di sfrontatezza inaudito. Le vittime, prevalentemente imprenditori agricoli e commerciali della fascia ionica, non solo dovevano subire le visite minacciose degli esattori del clan, ma venivano letteralmente messe in contatto telefonico diretto con il capo recluso. Sentire la voce del boss, che dal carcere formulava esplicitamente le richieste di denaro e le conseguenti minacce in caso di diniego, moltiplicava esponenzialmente il peso psicologico dell'intimidazione. Era la dimostrazione pratica, offerta alle vittime, che le sbarre non potevano in alcun modo arginare la caratura criminale e l'influenza della cosca sul tessuto economico locale.

I cinque provvedimenti cautelari odierni disarticolano una rete che aveva già messo a segno - o tentato di consumare - ben diciassette episodi estorsivi, tutti pesantemente aggravati dal metodo mafioso. Il consesso criminale agiva in maniera perfettamente coordinata: i gregari sul territorio fungevano da braccio armato e operativo, mentre la mente pianificava ogni singola mossa dal chiuso di una cella, impartendo direttive continue e inequivocabili.

Questa operazione, oltre a liberare una parte dell'imprenditoria locale dalla morsa asfissiante del pizzo, accende i riflettori su una problematica enorme che riguarda la permeabilità degli istituti di pena. Il possesso illecito di dispositivi mobili da parte di soggetti apicali della criminalità organizzata rappresenta un vulnus gravissimo per la sicurezza pubblica, permettendo di fatto la continuità operativa dei clan. L'intervento odierno dimostra tuttavia che le maglie della giustizia riescono a intercettare anche queste comunicazioni occulte, stroncando sul nascere l'illusione di impunità di chi crede di poter comandare anche da dietro le sbarre.

Al termine delle formalità di rito, gli indagati arrestati sono stati ristretti presso la competente casa circondariale a disposizione della procedente Autorità Giudiziaria. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. Di seguito il video diffuso dai Carabinieri.