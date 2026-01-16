Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato a Cosenza, con particolare attenzione all’area della stazione delle autolinee, considerata strategica sotto il profilo della sicurezza urbana. Le attività rientrano in un piano di servizi mirati finalizzati al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi due giorni, grazie all’impiego del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e su disposizione del nuovo Questore della Provincia di Cosenza, Antonio Borelli, sono stati ottenuti risultati significativi sul fronte della prevenzione e del controllo del territorio.

Nel corso delle operazioni sono stati controllati complessivamente 276 soggetti, di cui 46 risultati positivi agli accertamenti e 14 cittadini stranieri. L’attività ha interessato anche la circolazione stradale, con 1234 veicoli sottoposti a verifica. Tra i risultati più rilevanti si registra un arresto per evasione a Cosenza, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti di chi non rispetta le misure imposte dall’autorità giudiziaria. Inoltre, due persone sono state denunciate per ricettazione e per invasione di edifici.

Durante i controlli sono state elevate anche sei contestazioni per violazioni al Codice della Strada, nell’ambito di un’azione complessiva volta a garantire maggiore sicurezza e legalità. La Questura ha fatto sapere che le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Polizia sul territorio e tutelare cittadini e viaggiatori nelle zone più sensibili della città.