A Cosenza il costone minaccioso di via Petrarca incombe sul Telesio. Di sicuro oggi ha acceso l’attenzione sulla sicurezza dell’area che sovrasta il rinomato Liceo Classico. Alcuni genitori di alunni hanno segnalato ai Vigili del fuoco e alla Polizia municipale la situazione, evidenziando un quadro ritenuto preoccupante. A destare allarme è stata l’immagine lasciata da una vecchia frana, che rende il pendio visivamente minaccioso. L’area interessata è stata già oggetto in tempi recenti di altri smottamenti. Specialmente all’altezza del monumento dei “13 canali”.

Sul posto sono intervenuti l’assessore alla Protezione Civile Veronica Buffone, l’assessore alla Manutenzione Pasquale Sconosciuto, una squadra dei Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Non essendo possibile accertare da valle l’eventuale presenza di un movimento franoso in atto, è stato richiesto il supporto della Control Room della Regione Calabria.

Attraverso l’utilizzo di un drone, che ha sorvolato il costone di via Petrarca, è stata effettuata una prima verifica visiva. Dai controlli non sono emersi fenomeni franosi in corso, ma la situazione resta sotto osservazione. La vicenda del costone sovrasta il Telesio si inserisce a Cosenza in un contesto meteorologico delicato. L’allerta arancione diramata nelle ultime ore ha spinto il sindaco Franz Caruso a disporre nuovamente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per domani mattina, condizioni meteo permettendo, è prevista una verifica comparativa per monitorare eventuali variazioni del costone e garantire la sicurezza dell’area e della comunità scolastica.