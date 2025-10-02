Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, sei ambulanze e la polizia. Tre anziani trasportati per precauzione in ospedale

Momenti di paura e panico in pieno centro a Cosenza, per un incendio divampato al terzo piano di un edificio ubicato tra corso Mazzini e via Luigi Maria Greco. Le fiamme si sono rapidamente propagate emanando una coltre di fumo nero visibile anche a distanza. Tempestiva è scattata la macchina dei soccorsi, che ha evitato gravi conseguenze.

Sul posto sono giunte squadre dei vigili del Fuoco di Cosenza e del distaccamento di Rende. Sei ambulanze del 118, e numeroso agenti di polizia. Le forze dell’ordine hanno coadiuvato i pompieri nelle operazioni di evacuazione dell’immobile ed i sanitari, impegnati con diverse barelle al trasporto di alcuni anziani con difficoltà di deambulazione. In dieci hanno accusato sintomi da intossicazione. Almeno tre persone sono state condotte per precauzione al Pronto soccorso dell’Annunziata.

La situazione è al momento sotto controllo: l’edificio è stato sgomberato e sono in fase di ultimazione le operazioni di spegnimento.