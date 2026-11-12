Il conducente ha colpito l'anziano e si è poi dileguato nel traffico, senza fermarsi ad aiutare la vittima. Intervenuta la Polizia Locale, individuata la vettura incriminata

Lite in strada finita con un pedone investito e l'auto in fuga nel centro di Cosenza. L'episodio è avvenuto in viale Trieste, all'incrocio con corso Mazzini, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Secondo quanto ricostruito finora, un automobilista in transito ha avuto un diverbio con un passante anziano che stava per attraversare, e il confronto verbale è poi sfociato nell'investimento.

La vettura ha colpito l'anziano e il conducente si è poi dileguato nel traffico, senza fermarsi ad aiutare la vittima. Sul luogo sono arrivati gli agenti della Polizia locale per i rilievi. Il ferito è stato assistito dai sanitari e portato con l'ambulanza all'Annunziata. Gli accertamenti dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e se nei confronti del conducente si configuri l'omissione di soccorso. L’auto è stata individuata dopo poche ore.